C’est toujours la guerre des clones sur l’App Store. Et en Chine, on peut même parler d’une guerre totale tant les copies d’apps sont nombreuses. La preuve ? Apple a retiré il y a quelques jours de l’App Store chinois plus d’une centaine de clones de ChatGPT, le chatbot « intelligent » capable de répondre à « presque » toutes les requêtes. Si l’on en croit le South China Morning Post, plusieurs clients tiers de ChatGPT ont été retirés (à l’instar d’OpenCat), mais aussi des apps basées sur des modèles de langage locaux, comme Spark d’iFlytek.

La décision d’Apple pourrait avoir été motivée moins par la lutte contre les copies que par un nouveau cadre législatif bientôt en vigueur en Chine. Cette nouvelle loi relative aux IA obligera en effet ces types de technologies à se conformer à certaines obligations, comme par exemple le fait d’ « adhérer aux valeurs socialistes fondamentales ». Tout de même… Ce type d’encadrement ultra strict pourrait d’ailleurs finir par nuire au développement des technologies d’IA en Chine. Qui voudrait en effet discuter avec une IA qui n’aurait la réelle liberté de critiquer ou mettre en relief tel ou tel courant politique ?