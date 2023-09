Apple aurait engagé des discussions avec des responsables chinois concernant de nouvelles réglementations qui pourraient potentiellement conduire à la suppression des applications étrangères publiées dans l’App Store chinois. La Chine a en effet récemment introduit de nouvelles lois exigeant que tous les développeurs de l’App Store soient basés en Chine ou collaborent avec un éditeur local, les obligeant aussi à enregistrer et communiquer tous les détails de leur entreprise. Peu enthousiaste à l’idée d’imposer de telles contraintes aux développeurs iOS, Apple ne s’est toujours pas mis en conformité avec la règlementation.

Ce cadre législatif remanié, annoncé par le ministère chinois de l’Industrie et de l’Information au mois d’août dernier, entre techniquement en vigueur immédiatement, mais ce dernier est assorti d’un délai de grâce jusqu’en mars 2024. Ces nouvelles règles confèrent au gouvernement chinois un contrôle important sur les approbations et les suppressions d’applications, les apps de média sociaux étant particulièrement ciblées.

Le Wall Street Journal (décidément bien informé ces derniers temps) rapporte donc que des représentants d’Apple ont rencontré des responsables chinois afin d’exprimer leurs inquiétudes quant à la mise en œuvre des règles et à leur impact sur les utilisateurs. Au terme de ces discussions, certains développeurs pourraient voir leur délai de grâce prolongé jusqu’en juillet 2024. Il est cependant peu probable que les géants des médias sociaux comme Facebook se conforment à la nouvelle règlementation en raison des contraintes supplémentaires liées à l’hébergement des données et au respect des exigences de la censure chinoise. Apple pourrait donc avoir le choix entre supprimer des applications comme Facebook, Twitter, Instagram et autres… ou de faire face à des conséquences juridiques incertaines.