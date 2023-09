La Chine verrouille son marché mobile, et Apple ne semble pas pressé de se conformer aux nouveau cadre législatif qui encadre les boutiques applicatives. L’Administration chinoise du cyberespace (CAC) a donné aux entreprises concernées jusqu’au mois de mars 2024 pour se conformer aux nouvelles règles, et Apple est déjà à la traine. La nouvelle loi oblige notamment les développeurs d’applications ainsi que les boutiques d’application (comme l’App Store) à disposer d’une société basée en Chine ou à travailler avec un éditeur local.

Sachant que les autorités chinoises ont un droit de regard sur l’ensemble des éditeurs locaux, la règlementation permettra surtout in fine à ces mêmes autorités de mettre leur nez dans les affaires de nombre d’entreprises étrangères, y compris lorsque ces entreprises ne sont que des petits studios de développement. Il est d’ailleurs légitime de se demander comment des petites entités étrangères (studios indés) pourront réellement se soumettre à ces nouvelles règles au vu de la complexité des démarches à suivre…

Plusieurs poids lourds de la tech se sont en revanche déjà mis en conformité, et l’administration chinoise a même publié la liste de ces méritants… dont ne fait pas partie Apple. Ant Group, Baidu, Huawei, Tencent, Samsung, Xiaomi sont « raccords » avec la loi, et d’une façon générale, on remarque que la quasi totalité des 26 sociétés déjà conformes sont des entreprises chinoises.