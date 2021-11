Décidément, Apple semble pouvoir résister aux contextes les plus difficiles. Lors du troisième trimestre de l’année en cours, Apple aurait ainsi été le seul fabricant de tablettes à enregistrer une croissance de ses ventes en Europe de l’ouest. Si l’on en croit les données fournies par Canalys, les ventes d’iPad en Europe auraient atteint les 3,1 millions d’unités sur la période, soit une croissance de 33% et une part de marché de 45% (!).

Derrière, c’est un peu la soupe à la grimace, avec des ventes de Samsung Galaxy Tab en chute libre (-53%), et ce n’est guère mieux pour Lenovo (-20%), Huawei (-48%) et Amazon (-48%). On notera que sur le Q3 2020, les ventes de Galaxy Tab en Europe étaient même très légèrement supérieures aux ventes d’iPad. Le retournement de tendance est donc particulièrement brutal : il se vend désormais trois iPad pour une Galaxy Tab, et rien n’indique que la période des fêtes ne modifie ce nouvel état des lieux.