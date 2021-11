Plusieurs personnes avec un MacBook Pro de 2021 équipé de la puce M1 Pro ou M1 Max indiquent avoir des problèmes de charge en MagSafe. Cela se produit quand l’ordinateur portable est éteint et fermé.

Un souci entre le MacBook Pro 2021 et la recharge en MagSafe

La LED du connecteur MagSafe est orange et se met à clignoter quand le MacBook Pro est éteint et fermé. Cela signifie qu’il y a un problème et que la charge ne s’effectue pas. Si tout se passait normalement, la diode resterait orange, signifiant que la charge est en cours. La couleur verte signifie que la charge est complète.

Si un MacBook Pro est connecté en MagSafe alors qu’il est allumé et qu’il est ensuite éteint, la charge continue normalement. Le problème ne se pose pour certains utilisateurs que lorsqu’ils essaient de brancher le connecteur MagSafe alors que le Mac est déjà éteint.

Certains clients ont donc contacté Apple pour voir ce qui coince. Au moins l’un d’entre eux dit que les employés en Apple Store ont fait un test avec leur propre câble et le problème était toujours présent. Il y a ensuite eu diverses manipulations de diagnostic, mais rien n’a changé. À l’arrivée, le client en question aura le droit à un nouveau MacBook Pro, ainsi qu’un nouveau chargeur (dès qu’il y aura du stock). D’autres personnes sont dans une situation similaire.

Il est bon de noter que tous les MacBook Pro de 2021 avec la dalle de 16 pouces n’ont pas ce problème de charge en MagSafe. Il est difficile de dire aujourd’hui ce qui coince chez certains utilisateurs.