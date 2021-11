De plus en plus d’utilisateurs avec un iPhone 12 ou 13 indiquent avoir des problèmes avec le Bluetooth et l’usage en voiture. C’est le cas avec plusieurs versions d’iOS 15, dont les dernières mises à jour en date.

Des bugs de Bluetooth avec les iPhone 12 et 13 en voiture

Le problème semble toucher principalement les propriétaires d’une voiture Toyota. Le bug a commencé à se manifester avec la première version d’iOS 15 et a continué depuis avec iOS 15.1. Il persiste même sur iOS 15.1.1, la dernière version publique en date. À noter que des conducteurs avec des voitures Audi et Volvo indiquent également avoir des soucis avec le Bluetooth de leurs iPhone 12 et 13 pour se connecter, écouter la musique ou passer des appels.

Au vu des différents témoignages sur les forums d’Apple, le problème semble concerner les personnes qui ont une voiture sans CarPlay. Ces personnes doivent alors passer par le système de Toyota (ou d’un autre constructeur) pour le Bluetooth, et ça coince depuis iOS 15.

Pour certaines personnes, le fait d’appeler en voiture avec l’iPhone devient totalement impossible à cause de la connexion Bluetooth qui n’arrête pas de se couper.

Dans le cas de Toyota, des clients ont contacté le constructeur automobile, mais il n’a pas été d’une grande aide. Étant donné que cela fonctionnait normalement avec iOS 14, il faut espérer qu’Apple trouve l’origine du problème et puisse proposer un correctif avec une mise à jour. Peut-être qu’iOS 15.2, actuellement en bêta, aidera les conducteurs.