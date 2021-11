Apple met à jour aujourd’hui ses Beats Fit Pro avec le firmware 4B65. Les écouteurs sans fil avaient auparavant le droit à la version 4B58. C’est celle qui était installée depuis la commercialisation.

Le firmware 4B65 est disponible pour les Beats Fit Pro

À l’instar des AirPods, AirPods Pro et AirPods Max, Apple ne communique aucune information. Il est donc difficile de savoir ce que le firmware 4B65 apporte aux Beats Fit Pro. Nous avons probablement le droit à des améliorations générales et des corrections de bugs. Mais comme dit précédemment, Apple ne communique pas les changements. Impossible de savoir ce qui a changé.

Apple ne permet pas non plus un moyen simple de forcer le téléchargement et l’installation de la mise à jour. Il faut patienter, celle-ci s’installera automatiquement à un moment donné. Cela peut avoir lieu ce soir, comme cela peut avoir lieu demain ou d’ici les prochains jours.

Pour information, les Genius en Apple Store utilisent une méthode pour forcer le téléchargement d’une mise à jour pour les AirPods. Peut-être qu’elle fonctionne avec les Beats Fit Pro. La méthode consiste à :