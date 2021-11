Apple annonce qu’il a rassemblé avec (RED) 270 millions de dollars pour lutter contre le sida et le Covid-19. Ce fut 250 millions de dollars il y a un an. Cette annonce intervient un jour avant la Journée mondiale de lutte contre le sida. Celle-ci se tient chaque année le 1er décembre.

270 millions de dollars par Apple pour le Fonds mondial

Des produits Apple (RED) sont commercialisés et un pourcentage de chaque vente va au Fonds mondial pour lutter contre le sida et le Covid-19 au vu de son statut de pandémie. « Célébrez avec nous 15 ans de lutte commune contre le SIDA. Grâce à votre soutien, les contributions d’Apple ont fourni un traitement antirétroviral à plus de 13,8 millions de personnes vivant avec le VIH. Et notre mission ne s’arrête pas là », indique le groupe. Il ajoute : « Plus de 21 millions de dollars versés au dispositif de riposte au COVID‑19 du Fonds mondial ont garanti aux communautés les plus vulnérables un accès plus sûr à des services essentiels liés au VIH ».

Les produits qui sont Product (RED) sont de coloris rouge. On retrouve des iPhone, Apple Watch, iPod touch, casques, enceintes ou d’autres accessoires. Ils sont disponibles à l’achat sur l’Apple Store en ligne et dans les Apple Store physiques.

En complément, Apple annonce que tous les achats réglés avec Apple Pay aident (RED) à financer la lutte contre le sida et le Covid-19. Le fabricant reverse 1 dollar pour chaque achat réglé avec Apple Pay sur apple.com, via l’application Apple Store ou dans un Apple Store, et ce jusqu’au 6 décembre.