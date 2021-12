Elon Musk a décidé de se moquer de la chiffonnette d’Apple vendue 25€ en proposant un sifflet Tesla (Cyberwhistle) pour 49€. Le produit est déjà en rupture de stock aux États-Unis, mais il est encore possible de l’acheter en France sur le site de Tesla.

Le sifflet est inspiré par le Cybertruck de Tesla pour ce qui est du design général. « Inspiré du Cybertruck, le Cyberwhistle, disponible en édition limitée, est un objet de collection haut de gamme en acier inoxydable de qualité médicale, avec une finition polie. Le sifflet comprend une attache intégrée, pour plus de polyvalence », indique le site de Tesla.

Comme souvent, Elon Musk a choisi Twitter pour communiquer. Le patron du constructeur automobile a d’abord publié un tweet dans lequel il évoque « un coup de sifflet sur Tesla ». Il indique ensuite : « Ne gaspillez pas votre argent pour cette stupide chiffonnette d’Apple, achetez plutôt notre sifflet ! ».

Don’t waste your money on that silly Apple Cloth, buy our whistle instead!

— Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2021