C’est « confirmé » : Apple a repris la seconde place du marché du smartphone lors du Q3 2021. Counterpoint abonde donc dans le même sens que Canalys, la seule différence se situant au niveau de la part de marché. Pour Canalys, l’iPhone a occupé 15% des ventes de smartphones, contre 14% de Pdm pour Counterpoint. Dans tous les cas de figure, Xiaomi reste à un point de Pdm derrière, Vivo et Oppo devant se contenter de 10% de Pdm. Plus intéressant, Counterpoint nous livre les différentes parts de marché en fonction de la région géographique. Sans surprise, l’iPhone domine les ventes en Amérique du Nord, soit au canada et aux Etats-Unis (un gros 48% de Pdm) et se glisse à la seconde place du marché européen avec 20% de Pdm, là encore juste devant Xiaomi (mais largement derrière Samsung).

L’iPhone se classe aussi de peu dans le top 5 de la région Asie (qui compte le marché chinois, japonais, mais aussi indonésien ou vietnamien), mais reste totalement absent des pays en voie de développement et notamment de l’Afrique. Si l’on s’en tient aux premiers retours sur les performances du Q4, Apple devrait garder sa seconde place devant Xiaomi sur le trimestre en cours.