Il y a du mieux pour ce qui concerne les délais de livraison des iPhone 13 et iPhone 13 Pro, et cela concerne différents pays, dont la France, les États-Unis et la Chine selon la banque UBS.

Du mieux pour la livraison des iPhone 13

L’analyste David Vogt note que les délais de livraison (bien qu’encore « élevés » selon ses dires) pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max ont diminué de deux jours depuis la semaine dernière pour atteindre respectivement 16 et 14 jours. Les temps d’attente moyens au Royaume-Uni et en Allemagne ont également diminué à 14 jours, tandis que l’attente est passée à 16 jours au Japon.

Dans le cas de la France, un iPhone 13 Pro commandé aujourd’hui sera livré entre le 9 et le 16 décembre. C’est la même chose pour l’iPhone 13 Pro Max. C’est encore mieux du côté des iPhone 13 et iPhone 13 mini. Un modèle commandé aujourd’hui arrivera le 3 décembre selon les données de l’Apple Store en ligne.

L’analyste projette 80 millions de ventes d’iPhone pour le dernier trimestre de 2021 et vise les 230 millions d’exemplaires pour l’année fiscale 2022 au complet. En comparaison, ce fut 82 millions d’exemplaires pour le dernier trimestre il y a un an et 235 millions pour l’année fiscale 2021 au complet.

L’année 2022 sera l’occasion d’avoir quatre iPhone 14 (deux modèles de 6,1 pouces et deux modèles de 6,7 pouces) et un iPhone SE 3 avec la puce A15.