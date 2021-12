La surprise Samurai Shodown IV n’était finalement qu’un amuse bouche : le shooter horizontal Metal Slug 5 et le Shoot them Up Alpha Mission II, deux anciennes gloires de l’arcade et de la console NeoGeo, viennent de débouler dans l‘App Store ! Alpha Mission II ACA NeoGeo (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad) est un classique du shoot them up, sorti sur NeoGeo en 1991. Cette version mobile apporte quelques améliorations, comme la customisation des joysticks virtuels (dimensions et positionnement des boutons sur l’écran) et la sauvegarde automatique.



Quant à Metal Slug V ACA NeoGeo (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad), que dire à part que ce shooter à défilement horizontal n’a pas pris une ride ! Le jeu est encore joli malgré ses 18 ans d’âge (Metal slug V est sorti en 2003 sur NeoGeo MVS). Là encore, SNK nous livre une version avec la customisation des Joysticks virtuels et la sauvegarde automatique. Malheureusement, les contrôleurs physiques ne sont pas pris en charge sur ces deux titres. Vraiment dommage.