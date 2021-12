En plus de dévoiler les App Store Awards 2021, Apple liste les applications et jeux iOS qui ont été les plus téléchargés durant l’année. Le classement diffère naturellement entre chaque pays, il s’agit ici de la France.

Les applications iOS les plus téléchargées en 2021

L’application iOS qui a été la plus téléchargée sur l’App Store en 2021 est TousAntiCovid. Celle-ci sert notamment pour stocker son pass sanitaire afin de rapidement le présenter quand c’est nécessaire. On retrouve ensuite de nombreux plateformes sociales. Voici la liste pour les applications gratuites :

Et la liste en ce qui concerne les applications payantes :

Les jeux iOS les plus téléchargés en 2021

Outre les applications, Apple liste les jeux qui ont été les plus téléchargés sur l’App Store en 2021. La première place est occupée par Among Us! qui connaît un joli succès sur les différentes plateformes où il est disponible. Voici le top 10 :

Et enfin, la liste des jeux payants les plus populaires :

Apple Arcade est aussi de la fête

Apple en profite pour parler d’Apple Arcade, son service de jeux à 4,99€/mois. Nous avons là aussi le droit à un top 10. C’est The Oregon Trail, le jeu de Gameloft, qui occupe la première place. Voici le classement :