La quatrième bêta de macOS 12.1, disponible depuis hier, vient corriger un bug gênant avec le trackpad. Le geste « Toucher pour cliquer » ne fonctionnait plus, sans que l’on sache réellement pourquoi. La nouvelle mise à jour corrige justement ce problème.

Correction d’un bug avec le trackpad sur macOS Monterey

Le bug avec le geste « Toucher pour cliquer » est apparu avec macOS Monterey, disponible depuis le 25 octobre dernier. Des utilisateurs ont noté que rien ne se passait quand ils touchaient le trackpad pour que macOS enregistre l’action d’un clic. Cela a concerné aussi bien des MacBook M1 que des Mac Intel utilisant le Magic Trackpad.

Aujourd’hui, des utilisateurs qui ont installé la quatrième bêta de macOS 12.1 ont témoigné sur Reddit et ailleurs pour faire savoir que le bug du geste « Toucher pour cliquer » n’était plus d’actualité. Le simple fait de toucher son trackpad suffit, la fonctionnalité marche comme prévu. Pour activer ce geste, il faut se rendre dans Préférences Système > Pointer et cliquer et cocher la case qui correspond.

Apple ne dit pas encore quand exactement la version finale de macOS 12.1 sera disponible au téléchargement, si ce n’est que ce sera avant la fin de l’année. Il faut donc s’attendre à une disponibilité d’ici les prochains jours… si le délai est respecté.