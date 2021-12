Antitrust App Store : le traitement d'Apple à Roblox est examiné par le ministère américain de la Justice

Le ministère américain de la Justice a décidé de se pencher sur le cas de Roblox sur l’App Store et de son traitement par Apple, révèle The Information. C’est en lien avec l’affaire antitrust à laquelle le fabricant d’iPhone est confronté. Il est accusé d’avoir des pratiques anticoncurrentielles avec sa boutique d’applications.

Roblox fait parler de lui

Les enquêteurs recherchent des situations où Apple applique de manière inégale les règles destinées aux développeurs d’applications, et Roblox est un domaine d’intérêt en raison de la manière dont l’application fonctionne. Roblox est une plateforme de jeux en ligne qui permet à ses utilisateurs de jouer et de programmer des jeux qui peuvent être joués avec d’autres.

Les utilisateurs de Roblox peuvent créer une variété de mini-jeux accessibles à partir de l’application principale. Au cours du procès Epic contre Apple, Epic a fait valoir qu’Apple avait donné à Roblox un laissez-passer tout en empêchant d’autres applications de faire quelque chose de similaire. Le créateur de Fortnite a assimilé Roblox à l’Epic Games Store, offrant aux utilisateurs l’accès à des jeux sans payer les frais d’Apple.

Lors du procès entre Apple et Epic Games, Trystan Kosmynka, un responsable de l’App Store, a estimé que Roblox ne violait pas les règles de l’App Store parce que le titre proposait des « expériences » et non des jeux. Le ministère américain de la Justice se penche donc sur ce dossier parce qu’il pourrait s’agir d’un traitement de faveur d’Apple. Il a posé des questions à Roblox et d’autres pour clarifier ce qu’est une application proposant des « expériences » et un jeu.