Le Nikkei Asia l’affirme de sources sûres : en plein mois d’octobre et alors que les fabricants fourbissent leurs stocks en prévision des fêtes de fin d’année, Apple aurait été contraint de suspendre pendant quelques jours l’assemblage des iPhone et des iPad, une situation qui ne s’était encore jamais produite pour Apple à cette échelle (et qui pourrait expliquer certaines délais de livraison en hausse)

Des composants clefs rentrant dans la fabrication des iDevices ont fini par manquer à l’appel, et ce malgré les relations plus que privilégiées d’Apple avec ses fournisseurs asiatiques. Les restrictions énergétiques décidées par le gouvernement chinois auraient aussi pesé sur les capacités de production des usines concernées.

Reste encore à voir dans quelle mesure cet arrêt temporaire de la production a pu avoir un impact sur le nombre de produits effectivement livrés durant le Q4. On se demande aussi si cette suspension de la production a quelque chose à voir avec les rumeurs récentes de Bloomberg, le site d’info déclarant il y a peu qu’Apple avait baissé le volume de ses commandes de composants. Se pourrait-il qu’il y ait eu confusion avec l’arrêt temporaire de la production ?