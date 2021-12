Apple opère à un changement concernant l’AppleCare+, en donnant une seconde chance aux clients de prendre l’assurance. Cela concerne les clients qui ont déjà dû réaliser une réparation pour leur iPhone ou Mac et pour laquelle ils ont dû payer.

Une seconde chance pour prendre l’AppleCare+

Dans une note interne relayée par MacRumors, Apple indique que les clients qui ont payé pour une réparation se verront proposer la possibilité de prendre l’AppleCare+ afin d’éviter de devoir payer le prix fort lors d’une éventuelle future réparation (écran brisé, etc). Il est bon de noter que l’offre concerne les clients qui ont effectué la première réparation chez Apple ou chez un réparateur agréé. Aussi, il faut que l’iPhone ou le Mac ait été acheté il y a moins d’un an et passe un contrôle pour s’assurer que tout va bien à l’instant T.

iOS 15.2, dont la release candidate est disponible au téléchargement, vient aider concernant la réparation. La mise à jour a ajouté une nouvelle section qui détaille la réparation de l’écran, de la batterie et de l’appareil photo. Le client sait ainsi si ce fut réalisé avec des composants et outils certifiés par Apple ou non.

La nouvelle politique pour la seconde chance avec l’AppleCare+ est en place dès maintenant selon le mémo d’Apple. Cela concerne tous les pays où l’assurance est disponible.