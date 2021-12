Nouvelle salve de départs chez Apple. Quelques jours à peine après la confirmation du départ de Michael Schwekutsch, ex-directeur de l’ingénierie débauché par Archer Aviation (une startup de taxis volants), la team Apple Car vient de perdre encore trois ingénieurs hautement qualifiés si l’on en croit Bloomberg. Alex Clarabut, jusqu’ici en charge du système de batterie de l’Apple Car, rejoint à son tour Archer Aviation, tout comme Stephen Spiteri, ex-directeur de l’ingénierie matérielle sur le « projet Titan ». Quant à Eric Rogers, qui était l’un des ingénieurs les plus capés sur les systèmes de radar embarqués (détection d’obstacles, etc.), il a rejoint les rangs de Joby Aviation, une autre startup de taxis volants.

Si le compte est bon, Apple a donc perdu pas moins de 6 cadors depuis le début de l’année, des postes déjà en partie compensés par les arrivées récentes d’Ulrich Kranz, ex-CEO de Canoo et CJ Moore, ingénieur de chez Tesla. Nombre d’analystes estiment que les départs de l’équipe Apple Car s’expliquent avant tout par les difficultés et les lenteurs du projet, lenteurs qui peuvent finir par exaspérer des ingénieurs motivés soucieux de participer à des projets tangibles et qui arrivent à terme. Les valses hésitations d’Apple concernant le choix des fournisseurs ou la technologie embarquée dans l’Apple Car ont sans doute contribué à user la patience de ces ingénieurs ambitieux.