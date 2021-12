Un ingénieur de l'Apple Car part chez une start-up de taxi volant

Michael Schwekutsch, un ingénieur matériel qui travaillait sur l’Apple Car, a récemment quitté le groupe à la pomme pour rejoindre Archer Aviation, une start-up qui se consacre à un taxi volant électrique.

Départ de Michael Schwekutsch, qui préfère Archer Aviation

Michael Schwekutsch a mis à jour son profil LinkedIn pour refléter le fait qu’il a quitté Apple. Il a accepté un poste de vice-président de l’ingénierie chez Archer Aviation. Ce groupe met au point un taxi entièrement électrique capable de décoller et d’atterrir verticalement pour naviguer dans les villes.

L’arrivée de l’ingénieur chez Apple a eu lieu en 2019. Il a occupé le poste de directeur principal de l’ingénierie au sein du groupe de Apple Car. Avant cela, il était le vice-président de l’ingénierie de Tesla.

Il est devenu l’un des principaux ingénieurs d’Apple spécialisés dans le matériel automobile, et son départ laisse un vide dans les rangs de la direction du projet. Plus tôt cette année, quatre autres responsables de l’équipe automobile d’Apple ont quitté le projet : Dave Scott, Jaime Waydo, Dave Rosenthal et Benjamin Lyon. Et plus récemment, le responsable du projet, Doug Field, a quitté Apple pour Ford. Il a été remplacé par Kevin Lynch.

Si l’on en croit les dernières rumeurs, Apple a pour ambition de lancer sa voiture électrique autonome en 2025. Il serait intéressant de voir si les multiples départs de cadres vont jouer sur la date de commercialisation.