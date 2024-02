Maintenant qu’Apple a choisi d’abandonner le développement de sa voiture électrique, le New York Times partage plusieurs anecdotes, dont l’usage de Siri à la place du volant, un coût important et un potentiel rachat de Tesla.

Siri à la place du volant

L’Apple Car avait été imaginée au départ pour ne pas avoir un volant, avec le contrôle qui se ferait plutôt à l’aide de Siri. Jony Ive, ex-designer en chef d’Apple, et son équipe avaient notamment imaginé cette configuration en dessinant des concepts pour une voiture qui ressemblerait à un monospace tel que le Fiat Multipla 600, qui possède une demi-douzaine de fenêtres et un toit incurvé. Le New York Times raconte :

Un jour, à l’automne 2015, Jony Ive et Cook se sont retrouvés au siège du projet à Sunnyvale en Californie pour une démonstration du fonctionnement de la voiture. Les deux hommes se sont assis sur les sièges d’un intérieur semblable à une cabine. À l’extérieur, un comédien a lu un script décrivant ce que Siri dirait pendant que les deux hommes dévaleraient la route à bord de la voiture imaginaire. Jony Ive a demandé à Siri devant quel restaurant ils étaient passés et l’acteur a lu une réponse.

Un coût dépassant les 10 milliards de dollars

Une autre révélation est qu’Apple a déboursé plus de 10 milliards de dollars pour le développement de cette voiture. Le travail avait commencé en 2014. L’argent a été consacré à la recherche et au développement, ainsi qu’aux salaires des milliers d’ingénieurs d’Apple et d’experts en automobile qui ont travaillé sur le projet.

Tim Cook, le patron d’Apple, a approuvé le projet, mais les membres de l’équipe chargée du développement de la voiture savaient qu’elle serait quasiment impossible à réaliser. Selon eux, un véhicule électrique doté de capacités de conduite autonome devrait coûter au moins 100 000 dollars, avec des marges très réduites et une concurrence féroce. Certains employés se doutaient dès le départ que le projet était voué à l’échec et ont qualifié la voiture de « désastre du Titanic » au lieu de son nom de code Projet Titan.

Des discussions entre Apple et Tesla

Enfin, Apple a eu des discussions avec Elon Musk au sujet d’un rachat de Tesla. Mais selon le New York Times, Apple a finalement estimé qu’il était plus logique de produire sa propre voiture que d’acheter et d’intégrer une autre entreprise.

Cette information d’un rachat avait déjà été évoquée par Elon Musk en 2020. Il indiquait être partant pour vendre Tesla à Apple « pendant les jours les plus sombres du programme de la Model 3 », mais Tim Cook a décliné l’invitation.