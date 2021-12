L'app dédiée d'Apple Music pour la musique classique est toujours en préparation

Apple Music travaille toujours sur une version dédiée de son application qui sera consacrée à la musique classique. Cela fait suite au rachat de la plateforme Primephonic durant l’été.

L’application de musique classique arrive en 2022

Au départ, Apple avait annoncé que l’acquisition de Primephonic permettrait à Apple Music d’avoir beaucoup de musiques classiques afin de satisfaire les personnes aimant ce genre musical. Mais le contenu ne sera pas présent dans l’application Apple Music qui existe déjà et qui regroupe tous les genres. À la place, Apple va proposer une application dédiée qui verra le jour en 2022.

Cette semaine, le groupe a posté une offre d’emploi concernant justement cette application dédiée pour la musique classique. Il recherche un designer expérimenté dans l’expérience utilisateur. L’emploi est proposé pour les bureaux d’Apple à Londres ou Amsterdam selon la situation.

« Vous travaillerez en étroite collaboration avec des équipes interfonctionnelles afin de fournir une expertise en matière d’expérience utilisateur et de nouvelles perspectives, notamment pour Primephonic, l’application de streaming de musique classique récemment acquise par Apple », indique l’offre d’emploi. Apple demande à ce que le candidat parle bien anglais et note qu’une autre langue parlée dans un pays d’Europe est un plus.

Il n’y a pas encore une date précise pour le lancement de l’application de musique classique, si ce n’est que ce sera en 2022. Aussi, elle combinera l’interface utilisateur de Primephonic avec des éléments d’Apple Music (comme le Dolby Atmos et le Lossless).