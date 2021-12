Les Apple Watch Series 4 et 5 obtiennent AssistiveTouch avec watchOS 8.3

La fonctionnalité AssistiveTouch fait ses débuts sur les Apple Watch Series 4 et 5 grâce à watchOS 8.3. C’était jusqu’à présent réservé aux modèles plus récents des montres d’Apple.

AssistiveTouch débarque sur les « anciennes » Apple Watch

watchOS 8.3 est actuellement disponible en release candidate et c’est justement cette version qui a activé AssistiveTouch sur les Apple Watch Series 4 et 5. C’est un ajout intéressant, il n’est plus nécessaire d’avoir forcément un modèle plus récent.

Apple avait présenté cette fonctionnalité en mai dernier pour améliorer l’accessibilité au niveau de sa montre. Voici la description :

Pour les utilisateurs à mobilité réduite, AssistiveTouch permet d’utiliser l’Apple Watch sans avoir à toucher l’écran ou les commandes. Les capteurs de mouvement intégrés, le capteur optique de fréquence cardiaque et l’apprentissage automatique sur l’appareil permettent à l’Apple Watch de détecter les différences subtiles dans les mouvements musculaires et l’activité des tendons qui permettent de contrôler un curseur sur l’écran par des gestes de la main comme un pincement ou une crispation.

Apple n’a pas encore communiqué une date de sortie précise pour watchOS 8.3. Mais la disponibilité devrait se faire cette semaine. Il y a généralement une très courte période entre une release candidate et une version finale pour le public. En l’occurrence, la release candidate de watchOS 8.3 a vu le jour la semaine dernière.