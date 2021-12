En plus d’iOS 15.2 sur iPhone et d’iPadOS 15.2 sur iPad, Apple propose la version finale de watchOS 8.3 pour l’Apple Watch et de tvOS 15.2 pour l’Apple TV. Il y a quelques nouveautés, surtout du côté de la montre.

Les nouveautés de watchOS 8.3 pour l’Apple Watch

watchOS 8.3 est l’occasion d’accueillir l’offre Voice d’Apple Music. Celle-ci coûte 4,99€/mois (c’est deux fois moins cher que l’offre standard) et permet de contrôler Apple Music uniquement à la voix avec Siri. Il n’est pas possible d’interagir avec l’application Musique.

La mise à jour introduit également la prise en charge du rapport de confidentialité des applications, une fonctionnalité qui surveille quand les applications accèdent à des données et capteurs sensibles qui sont restreints par les paramètres de confidentialité, comme les informations de localisation. La mise à jour corrige également un problème qui pouvait faire que les notifications interrompent les sessions Pleine conscience de manière inattendue. Bien que cela ne figure pas dans les notes de mise à jour, watchOS 8.3 étend AssistiveTouch aux Apple Watch Series 4 et Series 5.

Pour mettre à jour, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre. Rendez-vous ensuite dans la section « Ma montre » puis dans Général > Mise à jour logicielle.

tvOS 15.2 pour l’Apple TV

Du côté de l’Apple TV, nous avons le droit à tvOS 15.2. Cette version semble toutefois mineure, les bêtas n’ont rien apporté de particulier. On peut donc imaginer qu’Apple a simplement corrigé des bugs et amélioré les performances générales.

Pour mettre à jour votre Apple TV vers tvOS 15.2, ouvrez l’application Réglages puis rendez-vous dans Système > Mises à jour logicielles. Vous n’avez plus qu’à sélectionner « Mettre à jour les logiciels ».