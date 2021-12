C’est une soirée de mises à jour avec maintenant la version 15.2 pour le HomePod et le HomePod mini. Il y a quelques nouveautés, dont l’abonnement Apple Music Voice.

Disponibilité de la mise à jour 15.2 pour le HomePod

Voici ce qu’indique Apple concernant la mise à jour 15.1 pour ses deux HomePod :

La version 15.2 du logiciel inclut la prise en charge d’Apple Music Voice, permettant d’accéder à Apple Music à l’aide de Siri. Elle étend également la reconnaissance des voix de Siri à de nouvelles langues. Cette mise à jour améliore également les performances et la stabilité.

Apple Music Voice est une nouvelle offre qui se contrôle uniquement à la voix et qui coûte 4,99€/mois. En comparaison, l’offre standard est au prix de 9,99€/mois. Celle-ci a l’avantage de pouvoir se contrôler via l’application Musique. Il y a également quelques fonctionnalités intéressantes, dont le Dolby Atmos (audio spatial) et le Lossless.

Concernant les langues, Apple ne le dit pas ici, mais l’ajout concerne le néerlandais et le russe. Cette arrivée du néerlandais peut suggérer une commercialisation prochaine du HomePod mini en Belgique et en Suisse.

Pour mettre à jour votre HomePod vers la version 15.2, ouvrez l’application Maison, sélectionnez Domicile puis allez dans Réglages des domiciles > Mise à jour logicielle. Il ne vous reste plus qu’à installer la nouvelle version.

En plus de cette version, Apple a proposé iOS 15.2 pour iPhone, iPadOS 15.2 pour iPad, macOS 12.1 pour Mac, tvOS 15.2 pour Apple TV et watchOS 8.3 pour Apple Watch.