Apple TV+ renouvelle Servant pour une saison 4

Apple TV+ annonce que la série Servant de M. Night Shyamalan aura bien le droit à une saison 4. Cette annonce intervient un mois avant le début de la troisième saison, qui sera disponible dès le 21 janvier 2022.

Une quatrième saison pour Servant sur Apple TV+

Servant suit un couple de Philadelphie en deuil après qu’une tragédie indicible crée une faille dans leur mariage et ouvre la porte à une force mystérieuse pour entrer dans leur maison.

« Depuis le tout premier épisode de Servant, les spectateurs du monde entier ont adoré s’attacher pour cette course à sensations fortes, entraînée dans l’univers cinématographique, troublant et plein de rebondissements que M. Night Shyamalan a créé », a déclaré Matt Cherniss, responsable des programmes pour Apple TV+. « Avec chaque saison pleine de suspense, les téléspectateurs ont pu vivre les cauchemars vivants de ces personnages fascinants à un niveau de plus en plus profond, et nous avons hâte que tout le monde découvre ce qui nous attend alors que ce mystère captivant prend un autre tournant surprenant dans la quatrième saison ».

Comme on peut s’en douter, il n’y a pas la moindre information concernant la saison 4 de Servant sur Apple TV+. Il faudra probablement attendre la fin de la diffusion de la troisième saison pour en savoir un peu plus. Le service de streaming en profite pour annoncer que le casting de la troisième saison comprend Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free et Rupert Grint, ainsi que Sunita Mani.