Apple est resté le premier vendeur sur le marché des écouteurs réellement sans fil au troisième trimestre, mais les AirPods ont tout de même pris un coup. Cela s’explique probablement par les consommateurs qui attendaient la nouvelle génération.

Des ventes en baisse pour les AirPods

Apple a vendu 17,8 millions d’écouteurs réellement sans fil (AirPods et Powerbeats Pro) au cours du troisième trimestre de 2021 selon le cabinet Canalys, soit une baisse de 33,7%. Sa part de marché s’établit à 24,6%, contre 37,6% un an plus tôt.

Samsung est à la deuxième place avec 8,7 millions de ventes. C’est en hausse de 12,7% sur un an. La part de marché du groupe est de 12%. Xiaomi le suit à la troisième place avec 4,9 millions de ventes, en recul de 21,3%. La part de marché baisse à 6,8%.

Le top 5 se termine avec boAt et ses 2,8 millions de ventes, soit une hausse significative de 220,5%. Il y a ensuite Edifier avec 2,7 millions de ventes. La hausse ici est de 10,1% sur un an.

Au total, il y a 72,2 millions d’écouteurs réellement sans fil qui ont été vendus au cours du troisième trimestre de 2021. Cela représente une légère hausse de 1,3% par rapport à la même période un an plus tôt.

Il faudra voir maintenant si les données vont être à la hausse ou à la baisse pour ce quatrième trimestre. Sachant qu’il y a eu les AirPods 3, on peut s’attendre à des ventes en progression.