Disney+ annonce que son application iPhone, iPad et Apple TV prend désormais en charge SharePlay, ce qui permet de regarder des films, séries et documentaires à plusieurs grâce à FaceTime. SharePlay nécessite d’avoir au moins iOS 15.1 (ou tvOS 15.1 sur l’Apple TV).

SharePlay débarque sur Disney+

L’idée est de pouvoir regarder à plusieurs un programme sur Disney+, le tout avec une bonne synchronisation pour que tout le monde soit au même niveau. Disney fait savoir que tout son catalogue est éligible à cette nouvelle fonctionnalité, que ce soit les univers Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et plus encore.

Il est possible d’organiser des sessions jusqu’à 32 personnes. Chaque participant peut choisir sa langue préférée, que ce soit pour l’audio ou les sous-titres. À l’arrivée, tout le monde sera synchronisé, qu’importe la langue. Le plus important est que la vidéo soit au même niveau chez tout le monde.

Une fois que tout le monde a rejoint l’appel FaceTime, n’importe quel utilisateur peut lancer SharePlay en ouvrant l’application Disney+ et en jouant le contenu souhaité. Les sessions SharePlay offrent des commandes de lecture partagées telles que lecture, pause, avance rapide et retour en arrière.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de lancer SharePlay sur Disney+ pour les utilisateurs Apple à temps pour les fêtes et avant plusieurs sorties très attendues », a déclaré Jerrell Jimerson, le vice-président exécutif du produit et du design pour la partie streaming chez la société de Mickey. « Avec des milliers de films et de séries, et un catalogue de contenu croissant de nouveaux titres et d’originaux, SharePlay offre une autre occasion aux amis personnels et à la famille du monde entier de se réunir et de créer de nouveaux souvenirs avec leurs histoires préférées sur Disney+ ».

La mise à jour de Disney+ est disponible dès maintenant au téléchargement sur l’App Store.