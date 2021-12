Si votre serviteur devait placer quelques jeux mobiles dans sa besace des « titres cultes méritant absolument d’être joués au moins une fois dans sa vie », il y aurait certainement Crashlands, le RPG incroyable Galactic Keep, et bien sûr, le génial Superbrothers: Sword & Sworcery EP (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad), un titre aux graphismes rétro-pixels à l’ambiance totalement envoutante. Rare jeu mobile capable de générer un effet « WOW! », Superbrothers: Sword & Sworcery EP n’a pas vraiment vieilli depuis sa sortie en 2011 (déjà !), mais le studio Capybara Games a tout de même estimé qu’il était temps d’un petit coup de polish pour les appareils modernes.



Le jeu bénéficie donc d’une mise à jour qui améliore l’interface, la définition et le format d’affichage (les iPhone X n’étaient pas encore là en 2011…), de quoi peut-être redonner l’envie à une nouvelle génération de joueurs de mettre les doigts sur ce titre fabuleux. Et au prix d’à peine 3 baguettes de pain, il n’y a même plus à hésiter…