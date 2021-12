Un document interne de TSMC récupéré par les sites DigiTimes et Bloomberg (même source ?) prouve cette fois sans détour qu’Apple est le plus gros client du groupe taiwanais, et de très loin. Le listing client de TSMC indique en effet que les commandes de composants passées par Apple représentent pas moins de 25,9% du chiffre d’affaires de TSMC ! Apple est le seul client de TSMC dont la part des revenus atteint un pourcentage à deux chiffres. Derrière le californien, on trouve en effet MediaTek, avec seulement 5,8% de parts des revenus, les autres clients se situant TOUS en dessous des 5%.

On comprend mieux dans ces conditions l’extrême prudence avec laquelle Intel tenterait d’amadouer TSMC pour la production de puces gravées en 3nm. « Fâcher » Apple – qui souhaite avant toute chose sécuriser la production des processeurs pour les iPhone, iPad et Mac, surtout en période de pandémie – serait prendre le risque de rompre les négociations avec le fondeur asiatique. La part d’Apple pourrait même continuer de croitre à l’avenir avec l’émergence des technologies AR/VR. En effet, si l’on en croit les rumeurs, le premier casque VR d’Apple serait équipé d’une puce Mx « custom », qui sera probablement produite par TSMC.