Apple se penche davantage sur les puces 5G, Wi-Fi et Bluetooth, et embauche des ingénieurs pour travailler dans un bureau en Californie du Sud, selon Bloomberg. Les puces en question doivent remplacer celles de Broadcom, Skyworks Solutions et Qualcomm.

De nouvelles puces par Apple en préparation

L’entreprise recherche quelques dizaines de personnes pour développer les puces à Irvine, près des locaux de Broadcom, Skyworks et d’autres fabricants de puces. Selon des offres d’emploi récentes, Apple recherche des employés ayant une expérience des puces réseau et des semi-conducteurs sans fil.

Les employés d’Apple du bureau d’Irvine en Californie du Sud travailleront sur des radios sans fil, des circuits intégrés de radiofréquence et un système sans fil, ajoute Bloomberg. En outre, ils travailleront sur des semi-conducteurs permettant de se connecter en Bluetooth et Wi-Fi.

En 2020, Apple a signé un accord pluriannuel avec Broadcom, qui devait durer trois ans et demi, ce qui signifie qu’il expirera en 2023. Selon les termes de l’accord, Broadcom fournit à Apple « une gamme de composants et de modules sans fil haute performance spécifiés ». À l’expiration du contrat, Apple n’aura plus besoin d’utiliser les composants Broadcom et pourra compter sur ses propres puces.

Selon les dernières informations en date, les iPhone de 2023 seront les premiers à embarquer une puce 5G venant d’Apple. Concernant les puces Wi-Fi et 5G, il n’y a pas d’informations pour l’instant.