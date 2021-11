iPhone 15 en 2023 : Qualcomm s'attend à fournir 20% des modems

Les iPhone 15 en 2023 auront encore des modems Qualcomm, mais leur part devrait réduire de manière conséquente. Le groupe pense qu’il fournira seulement 20% des puces réseau.

Les modems Qualcomm ne seront pas en majorité en 2023

Les modems sont la puce qui permet de se connecter aux réseaux des opérateurs pour avoir la 2G, 3G, 4G et maintenant 5G. Qualcomm a profité de sa journée avec les investisseurs pour évoquer le cas d’Apple et le fait que le groupe devrait seulement fournir 20% des puces pour les iPhone 15 en 2023. Cela confirme implicitement qu’Apple va lancer son propre modèle.

Il y a déjà eu des rumeurs indiquant qu’Apple préparait ses propres modems pour les futurs iPhone et ils feraient leurs débuts en 2023. Ici, Qualcomm suggère indirectement qu’Apple va utiliser ses propres puces à hauteur de 80%. On peut imaginer que certaines régions auront les puces de Qualcomm pour diverses raisons. De plus, on se doute que la production n’est pas simple en cette période et Apple préfère assurer ses arrières avec un partenaire, afin d’éviter des problèmes.

Apple et Qualcomm ont été conflits pendant des années, avec le premier qui accusait le second de gonfler ses prix et d’avoir des pratiques discutables. Ils ont finalement enterré la hache de guerre avec un accord en 2019. Mais Apple cherche aujourd’hui à créer de plus en plus ses propres puces et cela se confirme une nouvelle fois ici.