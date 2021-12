Finch (Apple TV+) : les coulisses du film dévoilés en vidéo

Apple TV+ publie aujourd’hui une vidéo de huit minutes qui se consacre aux coulisses de Finch. Le film avec Tom Hanks est disponible sur la plateforme de streaming depuis le 5 novembre dernier.

La vidéo met en scène la star du film, Tom Hanks, ainsi que d’innombrables personnes se trouvant derrière les caméras, qui nous permettent de mieux comprendre ce que représente la réalisation d’un tel film, y compris les costumes utilisés.

Voici ce qu’indique Apple dans la description de sa vidéo :

Découvrez les coulisses ultimes de Finch, l’histoire puissante et émotionnellement saisissante du voyage d’un homme avec son chien et un robot nouvellement construit. Regardez Finch en streaming sur Apple TV+ https://apple.co/_Finch

Tom Hanks incarne Finch, un homme qui s’embarque dans un voyage émouvant et puissant pour trouver un nouveau foyer à sa famille improbable — son chien adoré et un robot nouvellement créé — dans un monde dangereux et ravagé.