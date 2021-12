macOS 12.2 : la bêta publique est disponible

Apple rend aujourd’hui disponible la première bêta publique pour macOS 12.2. Elle arrive 24 heures après la même version pour les développeurs. Les nouveautés entre les deux sont évidemment identiques.

Une bêta publique pour macOS 12.2

La première bêta de macOS 12.2 présente au moins deux nouveautés. La première concerne Safari avec le support de ProMotion (défilement jusqu’à 120 Hz) sur les nouveaux MacBook Pro. macOS gère ProMotion, mais certaines applications sont étonnement bloquées à 60 Hz. Apple corrige le tir avec sa nouvelle mise à jour, du moins pour Safari.

L’autre nouveauté est l’application Musique. Elle se veut désormais réellement native et cela se ressent notamment à l’usage d’Apple Music. L’expérience est plus rapide, que ce soit pour la recherche de musiques ou d’autres éléments. Jusqu’à présent, l’application Musique mêlait des éléments natifs et des éléments du Web. Ce n’est plus le cas avec l’usage d’AppKit.

Si votre Mac est configuré pour recevoir les bêtas publiques, ouvrez Préférences Système puis rendez-vous dans Mises à jour de logiciels. Si ce n’est pas le cas et vous êtes intéressé, allez sur beta.apple.com, connectez-vous avec votre identifiant Apple puis laissez-vous guider pour basculer sur le canal des bêtas.

Apple ne donne pas encore une date de sortie pour la version finale de sa nouvelle mise à jour. On se doute que ce sera pour le début de 2022.