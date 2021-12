Apple a sorti la première bêta de macOS 12.2 et cette version comprend des nouveautés, dont le défilement à 120 Hz avec Safari et l’application Musique qui se veut désormais native.

Le support de ProMotion avec Safari

Pour Safari, le support de ProMotion (taux d’affichage jusqu’à 120 Hz) est le bienvenu avec macOS 12.2. Des utilisateurs avaient noté que les nouveaux MacBook Pro avec les puces M1 Pro et M1 Max se contentaient d’un affichage jusqu’à 60 Hz pour certaines applications et le navigateur Internet d’Apple faisait partie de la liste. Désormais, l’expérience est plus fluide, que ce soit pour la navigation et la gestion des paramètres.

L’application devient réellement native

Apple en a aussi profiter pour proposer une « vraie » version native de l’application. C’est avec macOS Catalina qu’Apple a mis fin à iTunes pour proposer des applications séparées dédiées, dont Musique. Mais une bonne partie du code s’appuyait encore sur iTunes, avec notamment des contenus qui étaient en réalité des contenus chargés du Web.

Désormais, l’application Musique sur macOS 12.2 utilise AppKit. Il s’agit du framework pour l’interface native de macOS. L’application utilise également JET, une technologie créée par Apple pour transformer le contenu Web en applications natives.

Certaines parties de l’application Musique étaient déjà natives, comme la bibliothèque musicale. Désormais, les utilisateurs de Mac remarqueront que la recherche de nouvelles chansons au niveau d’Apple Music est beaucoup plus rapide car les pages de résultats s’affichent avec une interface native et non plus comme une page Web. Le défilement entre les éléments est également plus fluide avec l’application, et les gestes du trackpad sont désormais plus réactifs. Beaucoup de points positifs donc.

macOS 12.2 est pour l’instant en phase de bêta, Apple a proposé la première version hier pour les développeurs. La bêta pour les testeurs publics ne va pas tarder (probablement aujourd’hui ou en début de semaine prochaine). Quant à la version finale pour tout le monde, il faudra attendre le début de 2022. Mais Apple ne communique pas encore une date.