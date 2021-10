Les nouveaux MacBook Pro ont le droit à ProMotion, c’est-à-dire un affichage adaptatif allant de 24 Hz à 120 Hz. Mais il y a un problème : beaucoup d’applications ne profitent pas du 120 Hz et c’est notamment le cas de Safari.

Comme le souligne 9to5Mac, les applications Catalyst sur Mac arrivent à réellement profiter de ProMotion et donc de l’affichage jusqu’à 120 Hz. Cela s’explique probablement par le fait qu’elles héritent des comportements d’iOS (sachant que Catalyst permet de porter « facilement » une application iOS sur macOS). Des jeux et des applications s’appuyant sur Metal arrivent également à grimper à 120 Hz.

Le vrai problème concerne les applications qui sont utilisées tous les jours par les utilisateurs. C’est notamment le cas de Safari qui n’arrive pas à pleinement profiter de ProMotion. C’est étonnant quand on sait que le navigateur a fait partie de l’annonce d’Apple au moment de présenter ProMotion sur les nouveaux MacBook Pro. Le groupe parlait notamment du « défilement très fluide des pages Web ».

Ça bloque aussi au niveau de Chrome. D’ailleurs, les employés de Google qui s’occupent du navigateur veulent supporter ProMotion, mais ils admettent sur leur forum ne pas savoir ce qu’il faut faire, étant donné qu’Apple se veut plutôt flou sur le sujet.

Et ironiquement, la vidéo ci-dessous montre que Safari est à 60 Hz, alors que Chrome sur Windows (grâce à une machine virtuelle) est à 120 Hz.

Native Safari still 60fps and not 120Hz ProMotion in new MacBook Pro. But you get smooth 120Hz scrolling with x86 emulated Chrome running under virtualized Windows 11. 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/cCq9mU2jO5

— Moshen Chan (@paranoidroid) October 29, 2021