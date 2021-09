Les iPhone 13 Pro ont un écran ProMotion, c’est-à-dire que la fréquence d’affichage peut descendre jusqu’à 10 Hz et grimper jusqu’à 120 Hz. L’ajustement se fait automatiquement selon l’usage en cours pour faire du bien à l’autonomie (qui veut très bonne selon les tests). Mais voilà, les applications tierces connaissent actuellement des limitations.

Un problème l’écran ProMotion des iPhone 13 Pro et les applications

Des développeurs ont remarqué que leurs applications ne profitaient pas pleinement du ProMotion sur l’iPhone 13 Pro et donc de l’affichage à 120 Hz. Certaines animations restent à 60 Hz, à savoir la fréquence qui était utilisée jusqu’à présent sur les iPhone. À l’inverse, les applications d’Apple peuvent monter sans problème à 120 Hz. Fort heureusement, les développeurs vont pouvoir pleinement profiter de la technologie.

Apple a clarifié ce point en expliquant que les développeurs doivent déclarer l’usage de leurs applications pour ce qui est d’un affichage à une fréquence plus élevée. Ils doivent pour cela ajouter une ligne dans un fichier plist. Apple exige cette étape pour uniquement proposer des taux de rafraîchissement plus élevés aux applications qui en auront réellement besoin, ce qui optimisera l’autonomie sur les iPhone 13 Pro et Pro Max.

Le problème est qu’Apple ne propose pas une documentation pour les développeurs. Cela explique pourquoi cette histoire de ligne à ajouter dans le fichier plist était une information inconnue. Mais Apple assure que la documentation arrive bientôt. On peut en tout cas s’étonner que la documentation arrive après la commercialisation des iPhone 13 Pro.

Un bug d’affichage avec ProMotion

Toujours au sujet de ProMotion sur les iPhone 13 Pro, Apple annonce qu’une mise à jour arrive pour corriger un bug au niveau de Core Animation. Les applications qui s’appuient sur ce composant n’arrivent pas à avoir des animations qui grimpent à 120 Hz sur les iPhone 13 Pro. Apple ne précise pas encore quand le correctif verra le jour.

La liste des bugs concernant les iPhone 13 (Pro) commence en tout cas à s’agrandir. Il y a un bug avec Apple Music, un bug avec les widgets, un bug pour déverrouiller avec l’Apple Watch et voilà maintenant ProMotion.