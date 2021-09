La fonction pour déverrouiller son iPhone avec l’Apple Watch ne fonctionne pas pour tout le monde avec l’iPhone 13. Un message d’erreur s’affiche à l’écran, indiquant une connexion impossible avec la montre.

Bug entre l’iPhone 13 et le déverrouillage avec l’Apple Watch

« Impossible de communiquer avec l’Apple Watch. Assurez-vous que votre Apple Watch est déverrouillée, que vous la portez au poignet, et que votre iPhone est déverrouillé », indique l’iPhone 13 quand les utilisateurs essayent de configurer le déverrouillage. Il y a un bouton « Réessayer », mais le fait d’appuyer dessus ne change rien : la connexion ne se fait toujours pas.

Apple avait au départ proposé cette option de déverrouillage pour faciliter la manipulation avec le port du masque. Face ID et les masques ne vont pas vraiment ensemble, d’où le plan de secours avec l’Apple Watch. C’est disponible depuis avril avec iOS 14.5.

Au vu des témoignages sur Reddit et ailleurs concernant ce problème de déverrouillage de l’iPhone avec l’Apple Watch, il y a un problème avec iOS. Il faut espérer qu’Apple corrige rapidement le tir avec iOS 15.0.1 ou iOS 15.1. Il y a déjà une bêta pour iOS 15.1, mais la version finale ne devrait pas arriver avant plusieurs semaines. Il serait donc plus intéressant qu’Apple propose plus rapidement un correctif avec une simple mise à jour corrective. D’ailleurs, Apple a déjà dit que des correctifs pour l’iPhone 13 sont prévus.