La bêta d’iOS 15.3, iPadOS 15.3, watchOS 8.4 et tvOS 15.3 auraît dû sortir hier aux côtés de la bêta de macOS 12.2. Mais Apple a finalement décidé d’annuler la sortie. Ce sera pour plus tard.

Report pour la sortie de la bêta d’iOS 15.3 et plus

Comme l’a remarqué un utilisateur sur Twitter, le code source de la page de téléchargement sur le site d’Apple pour les développeurs faisait mention à iOS 15.3 (build 19D5026g), iPadOS 15.3 (build 19D5026g), watchOS 8.4 (build 19S5525f) et tvOS 15.3 (build 19K5527e). Il y avait même les liens pour télécharger chaque bêta. Cela explique comment MacRumors a mis la main dessus en fin d’après-midi et a dévoilé quelques informations sur les maigres nouveautés (plus d’informations à retrouver sur cet article dédié).

Apple a donc décidé d’annuler la sortie des nouvelles bêtas, mais le fabricant n’a pas donné d’explication. La logique voudrait qu’un bug majeur (ou une faille de sécurité) de derrière minute a été repéré. Mais nous n’en savons pas plus pour le moment.

Difficile de dire quand la bêta d’iOS 15.3, iPadOS 15.3, watchOS 8.4 et tvOS 15.3 sera disponible pour les développeurs. Une arrivée en début de semaine prochaine est possible (en partant du principe que le problème est facile à corriger). Mais dans le même temps, nous allons être dans la semaine de Noël. Est-ce qu’Apple veut proposer une nouvelle version pendant cette période ? Nous aurons la réponse dans quelques jours.