Apple n’a pas encore proposé la bêta d’iOS 15.3 pour les développeurs et testeurs, mais celle-ci a déjà fuité. MacRumors dit avoir mis la main dessus et indique que les nouveautés au programme sont plutôt légères.

Peu de nouveautés avec iOS 15.3

Après avoir fouillé dans cette bêta d’iOS 15.3, le site dit qu’Apple a changé la formulation concernant les fonctions de sécurité pour les enfants nouvellement lancées, a légèrement revu l’application Podcasts et a modifié un texte concernant le téléchargement automatique des magazines dans Apple News+ pour une lecture hors ligne. Il s’agit seulement d’une première bêta, il faudra voir si les suivantes ajouteront d’autres fonctionnalités.

Le fait qu’iOS 15.3 ne soit (visiblement) pas une grosse mise à jour n’est pas réellement surprenant. Cette version doit voir le jour au début de 2022. Et comme nous le savons, Apple a l’habitude de proposer une « grosse » mise à jour au printemps. Pour 2022, ce sera très probablement iOS 15.4.

L’une des principales fonctionnalités d’iOS 15.4 devrait être la fonction Commande universelle. Apple l’a présentée à la WWDC, elle devait être disponible avec iOS 14 en septembre, mais elle a été repoussée une première fois pour la fin de l’année. Et il y a peu, Apple a annoncé un nouveau report, avec cette fois une disponibilité au printemps 2022.

Concernant iOS 15.3, à quand peut-on s’attendre à la bêta pour les développeurs et testeurs publics ? Cela devrait être une question de jours. Apple a sorti hier la première bêta pour macOS 12.2. On imagine que celle pour iOS 15.3 va rapidement suivre. Idem pour watchOS 8.4 et tvOS 15.4.