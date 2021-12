Jusqu’ici, Apple passe sur une nouvelle génération de puces Ax tous les ans, à l’occasion du lancement des nouveaux iPhone. Concernant les processeurs Apple Silicon, la roadmap pourrait être étalée sur 18 mois si l’on en croit le site taiwanais Commercial Times. cette fuite, qui fait écho à d’autres rumeurs en ce sens, précise qu’une même génération de puces Mx s’étirera sur un an 1/2 avec bien sûr une déclinaison d’un même modèle d’architecture processeur (M1, M1 Pro et M1 Max, demain le M2, puis M2 Pro et M2 Max, etc.).

Cette transition un peu plus longue permettrait à Apple de proposer des évolutions plus nettes entre deux générations de puces et de se donner un peu de marge afin de bénéficier des gravures les plus fines (à partir de 5nm, on constate déjà qu’il faut un peu plus de temps pour descendre en gravure). L’Apple Silicon M2 devrait ainsi bénéficier de la gravure à 4nm dès l’an prochain tandis que les M2 Pro et M2 Max seront disponibles en 2023.