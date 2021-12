Apple peut rajouter une nouvelle plainte dans sa hotte de Noël. New Century Optoelectronics, une société chinoise disposant d’un confortable portefeuille de brevets technologiques (un patent-troll en somme), vient d’attaquer le géant américain en justice pour des infractions supposées de brevets relatifs aux technologies d’affichage LEG et Mini LED.

La plainte, qui a été déposée devant l’ Intellectual Property and Commercial Court de Taiwan, cible plus particulièrement la façon dont les circuits intégrés sont assemblés dans ce type d’écran LED et Mini LED. Rappelons ici que l’iPad Pro 12,9 pouces est le premier appareil Apple équipé d’un écran Mini LED.

New Century Optoelectronics réclame le versement d’une indemnité compensatoire de 7,5 millions de dollars, un montant qui semble étrangement plutôt « mesuré » par rapport aux demandes parfois délirantes de certains patent-trolls. Quelle que soit l’issue de cette plainte, Apple ne devrait plus y faire face avec ses prochaines gammes de produits, qui devraient largement privilégier les technologies d’affichage OLED (le Mini LED n’étant qu’une technologie de transition).