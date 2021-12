Les papiers d'identité sur iPhone vont être acceptés dans des aéroports

L’iPhone et l’Apple Watch pourront stocker la carte d’identité et le permis de conduire, et ce dès 2022. Ces documents au format numérique, qui seront dans l’application Wallet (qui a pour nom Cartes en français) vont être acceptés dans plusieurs lieux, dont des aéroports.

L’iPhone pour vérifier l’identité dans les aéroports

La Transportation Security Administration (TSA), l’agence américaine de sécurité dans les transports, va accepter le permis de conduire stocké sur l’iPhone et l’Apple Watch dans des aéroports situés dans deux États. Ce sera une réalité dès le mois de février. Deux autres États s’ajouteront à la liste dès le mois de mars. La liste va naturellement s’enrichir au fil du temps. Par contre, la TSA ne dit pas quels sont les aéroports qui accepteront le document au format numérique, tout comme elle ne dit pas quels sont les premiers États participants.

Le fonctionnement sera simple : il suffira d’approcher son iPhone ou Apple Watch d’une borne NFC ou bien de scanner un QR Code pour initier la procédure de vérification de l’identité. Un employé de la TSA sera présent pour superviser le système. Mais l’objectif est d’accélérer le processus, l’employé interviendra seulement pour s’assurer que tout s’est bien passé.

En septembre, Apple a annoncé que les premiers États permettant aux résidents d’ajouter leur permis de conduire ou leur carte d’identité sur leur iPhone ou Apple Watch étaient l’Arizona et la Géorgie, suivis par le Connecticut, l’Iowa, le Kentucky, le Maryland, l’Oklahoma et l’Utah. On peut donc imaginer que quelques-uns d’entre eux seront concernés par la vérification d’identité dans les aéroports.