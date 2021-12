Les chiffres de Strategy Analytics ne laissent guère de place au doute : sur le troisième trimestre de l’année 2021, l’iPhone domine les ventes mondiales de smartphones compatibles 5G, avec 25% de ce marché spécifique, loin devant Xiaomi, Oppo et Samsung (seulement 4ème sur la 5G). Apple surclasse ici ses concurrents à la fois en volume de ventes et en chiffre d’affaires, le prix moyen d’achat d’un iPhone (généralement entre 800 et 900 dollars) étant particulièrement élevé.

Si Apple a donc brillamment réussi son passage à la 5G, on ne peut pas en dire autant de Samsung, qui pointe désormais à la quatrième place des ventes. Le géant sud-coréen deviendrait-il avant tout un fabricant de mobiles low cost dépassés au plan technologique ? Les ventes faiblardes des dernières générations de Galaxy Sx sont peut-être le signe de ce repositionnement du marché un poil inquiétant pour l’avenir du numéro un mondial. Strategy Analytics note que les revenus du marché de la 5G ont triplé lors du Q3 2021. En terme de croissance sur ce marché, c’est Honor qui progresse le plus vite (+194%), suivi par… Motorola ( propriété de Lenovo) !