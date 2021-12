Apple Watch : des problèmes de charge avec watchOS 8.3 pour certains utilisateurs

Des utilisateurs avec une Apple Watch ont des problèmes de charge depuis la mise à jour watchOS 8.3, disponible depuis peu au téléchargement. Cela semble particulièrement toucher les personnes avec une Apple Watch Series 7. Mais les anciens modèles rencontrent aussi quelques problèmes.

Un bug de charge avec l’Apple Watch et watchOS 8.3

Il y a de nombreux témoignages à ce sujet sur les forums d’Apple avec plusieurs pages de commentaires et sur Reddit avec des fils de discussions qui comptent plusieurs dizaines de commentaires. Les problèmes de charge avec l’Apple Watch et watchOS 8.3 semblent avoir notamment lieu avec les chargeurs tiers. Tout fonctionnait bien avec watchOS 8.2, mais la mise à jour suivante a visiblement déréglé quelque chose. Cela touche les chargeurs de plusieurs marques, qui plus est.

Dans de nombreux cas, l’Apple Watch se charge pendant quelques minutes, puis la charge s’arrête soudainement. Le redémarrage de la montre peut aider à relancer la charge, mais cela ne semble pas être une solution permanente pour la plupart des personnes, les problèmes étant récurrents.

En réalité, même des personnes passant par le chargeur officiel d’Apple ont des problèmes. Mais elles sont nettement moins nombreuses que celles avec des chargeurs tiers.

Il se trouve qu’Apple a sorti en novembre watchOS 8.1.1, une mise à jour qui visait l’Apple Watch Series 7. Elle corrigeait déjà un problème où la montre pouvait ne pas se charger comme prévu pour certains utilisateurs. L’histoire se répète avec watchOS 8.3, sauf que la mise à jour réintroduit un bug et non un correctif. Espérons qu’Apple trouvera l’origine du problème et le corrigera avec watchOS 8.4, qui est actuellement en bêta.