Le version finale d’iOS 15.2 confirme le constat fait sur la précédente version bêta : Face ID n’est plus désactivé lors du changement de l’écran d’un iPhone, une modification qui va dans le sens des décisions récentes d’Apple en faveur du droit à la réparation. Le site iFixit a ainsi remplacé la dalle, la batterie et le bloc photo d’un iPhone 13 avec les mêmes composants issus d’un autre iPhone 13. Bonne nouvelle donc : Face ID continue cette fois de fonctionner, iFixit remarquant uniquement quelques bugs sur les paramètres de la batterie et l’affichage True Tone. A noter que si l’on remet les composants d’origine dans l’iPhone 13, True Tone ainsi que les réglages batterie se remettent à fonctionner normalement.

Autre point notable et noté par iFixit, les modifications apportées aux composants sont désormais listées dans une sortie d’historique des réparations. Ce n’est certes pas encore parfait, mais les modifications apportées vont vraiment dans le sens d’une plus grande liberté de l’utilisateur.