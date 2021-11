L’information est encore à prendre avec les petites pincettes d’usage : la troisième bêta d’iOS 15.2 ne bloquerait plus l’accès à Face ID après le changement de l’écran par un réparateur tiers. Après la découverte scandaleuse d’une puce d’authentification qui bloquait Face ID (et empêchait donc de facto le changement d’écran hors réparateur agréé Apple), Apple avait finalement fait machine arrière et promis une mise à jour corrective rapide, ce qui s’explique assez aisément dans le contexte actuel : les GAFA sont désormais sous la surveillance étroite des régulateurs anti-trust de plusieurs pays.

Plusieurs retours laissent entendre qu’Apple a bien retiré le blocage de Face ID avec la troisième bêta d’iOS 15.2 . En d’autres termes, le propriétaire d’un iPhone peut de nouveau faire réparer son précieux par un réparateur tiers sans risquer le coup de matraque d’Apple, ce qui est tout de même la moindre des choses (et revient souvent beaucoup moins cher).