Apple annonce qu’une mise à jour d’iOS va être disponible pour que Face ID reste activé sur les iPhone 13, même après un changement d’écran par un tiers. Apple ne dit pas encore quelle sera la mise à jour (iOS 15.2 ?) ni quand elle sera disponible.

Plus de Face ID désactivé en cas de changement d’écran

Ce retournement de situation fait suite à de récentes découvertes. Nous avions appris à la fin septembre que Face ID se désactivait si une personne autre qu’Apple changeait l’écran de l’iPhone 13. « Impossible de vérifier si cet iPhone possède un écran Apple d’origine », indique l’application Réglages. Et quand la configuration de la reconnaissance faciale est lancée, l’iPhone indique : « Face ID n’est pas disponible. Essayer de configurer Face ID plus tard ».

Plus récemment, nous avons appris que tout cela est lié à une puce. Apple n’a pas prévu de moyen pour que les propriétaires ou les boutiques puissent mettre un nouvel écran. Les techniciens agréés ayant accès à un logiciel propriétaire, qui a pour nom Apple Services Toolkit 2, ils peuvent faire fonctionner les nouveaux écrans en enregistrant la réparation sur les serveurs d’Apple et en synchronisant les numéros de série du téléphone et de l’écran. Apple a ainsi la possibilité d’approuver ou de refuser chaque réparation individuelle.

Aujourd’hui, Apple dit à The Verge qu’une mise à jour d’iOS va arriver pour ne pas nécessiter de transférer la puce et ainsi pouvoir changer « facilement » l’écran de l’iPhone 13 tout en conservant Face ID.