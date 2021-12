Apple a mis en ligne une nouvelle vidéo dans laquelle on retrouve 10 conseils et astuce utiles pour l’iPhone. Certains d’entre vous les connaissent peut-être. Mais il est certain que cette vidéo tombe à pic, au moment où plusieurs personnes vont recevoir un iPhone pour Noël.

10 astuces de la part d’Apple pour iPhone

Il y a donc 10 conseils et astuces pour mieux utiliser son iPhone. Voici la liste avec une brève description :

Si vous entrez accidentellement un chiffre erroné dans l’application Calculette, vous pouvez glisser vers la gauche ou la droite en haut de l’écran pour effacer le chiffre. À partir d’iOS 15, vous pouvez épingler du contenu comme des liens Web dans une conversation Messages en touchant et en maintenant l’élément que vous voulez épingler et en appuyant sur « Épingler ». Pour empiler les widgets de l’écran d’accueil, touchez et maintenez un espace vide sur l’écran d’accueil, puis faites glisser un widget sur un autre de la même taille. Pour sélectionner plusieurs photos à ajouter à d’autres applications, touchez et maintenez une photo jusqu’à ce que vous sentiez un tapotement, faites glisser la photo vers une autre partie de l’écran tout en la maintenant, touchez d’autres photos avec un autre doigt pour créer une pile, passez à une autre application tout en maintenant la pile, et levez votre doigt. Pour créer un remplacement de texte tel que « jrv » pour « J’arrive ! », ouvrez l’application Réglages et touchez Général > Clavier > Remplacement. Pour ouvrir l’application Appareil photo sans déverrouiller votre iPhone, faites un balayage vers la gauche sur l’écran de verrouillage. Pour numériser un document dans l’application Notes, touchez le bouton de l’appareil photo dans une note, touchez « Scanner des documents », puis positionnez le document dans le viseur. À partir d’iOS 15, vous pouvez copier et coller du texte du monde réel dans l’application Appareil photo en visant un document ou un panneau, en appuyant sur le bouton dans le coin inférieur droit et en appuyant sur « Copier ». Pour accéder à la première photo d’un album dans l’application Photos, appuyez tout en haut de l’écran. Pour accéder rapidement à la recherche et aux suggestions de Siri depuis l’écran d’accueil, faites glisser vers le bas au milieu de l’écran.

Si vous avez d’autres conseils ou astuces pour iPhone, n’hésitez pas à les partager en commentaires afin d’en faire profiter tout le monde.