Les iPhone sont sur le point de ne plus avoir de carte SIM physique. Il y a déjà eu une rumeur à ce sujet en évoquant un changement avec l’iPhone 15 Pro. Aujourd’hui, nous apprenons qu’Apple prépare le terrain avec les opérateurs, et le changement pourrait en réalité avoir lieu dès 2022.

Pas de carte SIM avec l’iPhone 14 en 2022 ?

Selon MacRumors, Apple a prévenu les opérateurs américains qu’il va lancer des iPhone sans carte SIM physique d’ici septembre 2022. Il faut comprendre par là que les nouveaux téléphones auront uniquement l’eSIM. Et qui dit septembre 2022 dit iPhone 14 et non iPhone 15.

Une eSIM est une carte SIM numérique qui permet aux utilisateurs d’activer un forfait sans avoir à utiliser une carte SIM physique. Il convient de noter que l’eSIM n’est pas disponible dans tous les pays, il se pourrait donc les iPhone dotés d’un emplacement pour carte SIM puissent rester disponibles dans certaines régions. L’adoption de ce service est cependant en pleine expansion, puisque plus de 100 opérateurs offrent l’eSIM dans le monde et d’autres prévoient de le déployer en 2022. En France, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile proposent tous les quatre ce support.

Les iPhone 13 proposent déjà le support pour avoir deux forfaits via l’eSIM (contre un seul avec les précédents iPhone). Voilà maintenant que le terrain se prépare pour être exclusivement sur cette formule et ainsi ne plus avoir une carte SIM physique.