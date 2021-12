Une nouvelle rumeur parle de l’iPhone 15 Pro et plus particulièrement de la supposée absence du tiroir pour la carte SIM physique. Apple miserait donc exclusivement sur l’eSIM.

La fin de la SIM physique avec l’iPhone 15 Pro ?

En l’état, les iPhone ont un tiroir de carte SIM physique et une eSIM (deux eSIM même sur les iPhone 13). Il est ainsi possible d’utiliser l’un ou l’autre, ou les deux pour avoir deux lignes sur le même appareil. Si l’on en croit le site brésilien BlogDoiPhone, l’iPhone 15 Pro va changer la donne et n’aura plus de tiroir de carte SIM physique. Il serait remplacé par une eSIM supplémentaire.

Il y a déjà eu des rumeurs annonçant qu’Apple voulait proposer un iPhone sans aucun port. Il a notamment été question de complètement retirer le port Lightning. On peut donc imaginer que le retrait du tiroir de carte SIM physique serait la suite logique pour avoir un iPhone sans le moindre port.

Le fait d’avoir exclusivement l’eSIM n’est toutefois pas simple. En effet, tous les opérateurs du monde ne proposent pas ce support. Rien qu’en France, il a fallu attendre décembre 2020 pour que Free Mobile le propose. C’était déjà disponible chez Orange, SFR et Bouygues Telecom, et ce depuis un moment.

Au vu de la situation, il est possible qu’Apple propose seulement des iPhone 15 Pro sans tiroir de carte SIM physique dans les pays où tous les opérateurs proposent l’eSIM. La France est un exemple de pays où ce serait techniquement faisable.